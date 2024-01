Kolejorzowi pozostały już tylko trzy kroki do zdobycia Pucharu Polski. Pierwszy z nich poznaniacy wykonają we wtorek 27 lutego. Wówczas lechici na Enea Stadionie podejmą Pogoń Szczecin. PZPN, który jest organizatorem rozgrywek, zaplanował to spotkanie na godzinę 20.30. Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport.

W ten sam dzień, co Lech, ćwierćfinałowe starcie w Pucharze Polski rozegrają Piast Gliwice z Rakowem Częstochowa (g. 17.30). Dzień później, bo w środę 28 lutego mecze rozegrają dwie pozostałe pary: Jagiellonia Białystok z Koroną Kielce (g. 17.30) oraz Wisła Kraków z Widzewem Łódź (g. 20.30).

Wcześniej Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 22. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W trakcie niej Lech, także na własnym obiekcie, podejmie Śląsk Wrocław. W pierwszym pojedynku górą okazali się Wojskowi, którzy pokonali Kolejorza 3:1. Teraz podopieczni Mariusza Rumaka będą chcieli się zrewanżować przeciwnikom. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w sobotę, 24 lutego o godz. 17:30.