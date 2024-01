Historyczny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Tak wyglądała rozbiórka legendarnego obiektu. Są zdjęcia!

Legendarny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwały prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski.

Budynek Warty Poznań został rozebrany

Rozbiórka przestarzałych budynków Warty Poznań, które znajdują się przy Drodze Dębińskiej, zakończyła się pod koniec pierwszego tygodnia nowego roku. Teren został oczyszczony z pozostałości po obiekcie. Za rozbiórkę odpowiedzialna była firma Przyjazny Recykling. Zobacz też: Transferów z Lecha Poznań do Francji dawno nie było. Kristoffer Velde to zmieni? O planie wyburzenia budynku informowaliśmy pod koniec listopada 2023 roku. Siedziba Warty Poznań od dłuższego czasu tylko stała, niszczała i straszyła. Jeszcze kilka lat temu rozważano, jak przywrócić życie obiektowi. W czasach, gdy Warta Poznań rywalizowała na drugoligowym poziomie z aspiracjami awansu do ekstraklasy, konieczne było rozważenie odnowy budynku. Ściany pokrywał grzyb, a także często dochodziło do zalania. W niektórych pomieszczeniach brakowało prądu i ogrzewania. W skrócie mówiąc, obiekt pozostawiał wiele do życzenia.

Warciarze urzędują w budynku POSiR

Po awansie Zielonych do I ligi, a następnie do ekstraklasy, drużyna przeniosła się do Grodziska Wielkopolskiego. Mimo że Warciarze wciąż prowadzą treningi na boiskach przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu, ich szatnie znajdują się w głównej siedzibie POSiR przy ul. Spychalskiego, oddalonej o około 200 metrów.

Pod koniec roku podjęto decyzję o przeznaczeniu tego miejsca pod rozbiórkę. Plan zakłada, że obiekt ten zostanie zlikwidowany. Celem jest uwolnienie przestrzeni i umożliwienie rozpoczęcia prac nad nowym kompleksem Warty Poznań, o którym głośno mówi się od wielu miesięcy.

Zgodnie z planem, nowy stadion ma być gotowy do użytku do roku 2027, ale już do 2026 roku planuje się wybudowanie głównej trybuny wraz z pełnym zapleczem sportowo-administracyjnym. To pozwoli Warcie uzyskać licencję na rozgrywanie meczów w ekstraklasie przy Drodze Dębińskiej, co z kolei oznacza powrót drużyny do Poznania.

