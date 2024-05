"Nie wywiesiłam dzisiaj flagi, ponieważ jej nie posiadam". Jak poznaniacy obchodzą Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej?

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej może uczcić każdy, wywieszając przed swoim domem, w oknie czy na balkonie ten symbol. Uroczystość ustanowiono w 2004 roku. Jej świętowanie to wyraz patriotyzmu oraz szacunku do ojczyzny.

Można zauważyć, że miasto Poznań w tym roku nie opływa we flagach. Na całej ulicy Jackowskiego, jak do tej pory, wiszą 24 biało-czerwone flagi. Dlaczego część mieszkańców nie zdecydowała się dołączyć do wspólnego czczenia tego dnia?