SempAir Optimi Show 2024. Przed nami spektakularne pokazy w Poznaniu. Nie ma już biletów

Sobotnio-niedzielna impreza w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach ma upamiętnić 70-lecie lotniska Poznań - Krzesiny i 111-lecie Portu Lotniczego Poznań - Ławica. Trwa od godz. 9.30 do 18.00, przy czym pokazy dynamiczne na ziemi i w powietrzu odbywać się będą między godz. 12.00 a 17.00. Wejście – wjazd na każdy z dni możliwy będzie wyłącznie z biletem, kupionym w aplikacji tobilet.pl na jeden z dni. Można zatem dostać się do bazy samochodem – jadąc od strony ul. Krzesińskiej - i zaparkować na wyznaczonym w niej parkingu (co kosztowało w pierwszej puli 200 złotych, a w drugiej 250 zł), albo pociągiem, jednym z dwunastu, wyjeżdżającym od 8.32 do 12.26 z Dworca Głównego - z peronu 7 - i docierającym na bocznicę krzesińskiego lotniska.