SempAIR OPtimi Show w Poznaniu. Zbliżają się pokazy lotnicze na Krzesinach. Biletów coraz mniej

Co ważne, w każdym z dwóch dni, w bazie będzie mogła gościć ograniczona ilość widzów - po dziesięć tysięcy, którzy wejdą na podstawie kupionych wcześniej biletów, rozprowadzanych przez ToBilet.pl . Nie będzie można wejść bez biletu, ani kupić go na miejscu. Ponadto tylko bilety dają podstawę do wjazdu samochodem na teren bazy (cena wjazdówki - teraz 250 zł) lub specjalnym pociągiem z poznańskiego dworca - nie będą bowiem wpuszczani widzowie zamierzający parkować w Krzesinach i wejść pieszo.

Nielimitowane są za to akredytacje dziennikarskie, choć z nimi... już był pewien zgrzyt. Jak się okazało, fotoreporterzy zaprotestowali przeciwko drobiazgowej formie formularza, na którym mieliby podawać zbyt dużo danych wrażliwych, które z kolei dostałyby się nie w ręce wojska (co jeszcze mogłoby być uznane), lecz w gestię prywatnej firmy cywilnej. Fotoreporterzy zaprotestowali, mówiąc, że gdyby te dane wypłynęły, oni mogliby być zagrożeni w przypadku pracy na np. terenach ogarniętych wojną.

- Bilet wstępu normalny upoważnia jedną osobę (urodzoną przed 2012 rokiem) do przejazdu pociągiem w obie strony i jednokrotnego wejścia na teren Imprezy w jeden, wybrany dzień, a ulgowy - upoważnia jedno dziecko (3-12 lat, urodzone w 2012 lub później) do przejazdu pociągiem w obie strony i jednokrotnego wejścia na teren Imprezy w jeden, wybrany w momencie zakup dzień - informują organizatorzy. - Można dojechać na Dworzec Główny samochodem, a następnie skorzystać z dojazdu pociągiem na teren pokazów. Zachęcamy do pozostawienia pojazdu na terenie Targów, 100 m od dworca. Opłata za jednokrotny wjazd, za jeden pojazd - samochód osobowy: 50 zł. Jeśli zdecydujecie się na dojazd samochodem, cena biletu będzie większa. Oprócz biletu na wjazd i parking trzeba dokupić bilety dla wszystkich pasażerów, łącznie z kierowcą. Ważne, aby zrobić to w tej samej transakcji wraz z zakupem biletu z parkingiem. Co ważne, po zakończeniu transakcji nie będzie już możliwości dokupienia biletów dla dodatkowych pasażerów!