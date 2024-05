Tego nie zabierzesz ze sobą do samolotu. Lecisz na majówkę? Sprawdź, czy nie zabrałeś na lotnisko niedozwolonych rzeczy

– Aby nasza „majówka” była wolna od stresu i niechcianych przygód związanych z przekraczaniem granicy, musimy pamiętać co i w jakiej ilości możemy ze sobą przywieźć wracając do kraju. Wracając z wakacji często przywozimy ze sobą różnego rodzaju pamiątki, upominki, a także produkty żywnościowe, papierosy i alkohol. To co możemy przewozić przez granicę i w jakich ilościach, jest uregulowane przepisami prawa. Należy pamiętać, że limity przywozowe różnią się w zależności od tego czy podróżujemy w ramach Unii, czy też przybywamy z krajów trzecich oraz z jakiego środka transportu korzystamy. Różne limity przywozowe są określone także dla ruchu lotniczego, samochodowego i morskiego – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.