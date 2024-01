Młody piłkarz Lecha Poznań na celowniku tureckiego giganta. Będzie transfer?

Tureccy dziennikarze przypominają, że trzy lata temu Filip Marchwiński był bliski dołączenia do innego klubu ze Stambułu - Besiktasu. Chciał go wtedy ówczesny szkoleniowiec tego klubu Sergen Yalcin, któremu spodobał się na mistrzostwach Europy U-19. Działacze nie mogli jednak dojść do porozumienia z Lechem Poznań i do transferu ostatecznie nie doszło.