Juniorzy z pierwszymi wygranymi

Juniorzy starsi oraz młodsi Kolejorza mają za sobą pierwsze tegoroczne sparingi. Drużyna do lat 19 pokonała w Popowie Chrobry Głogów 4:2. Bramki dla lechitów zdobył Jakub Kendzia, Szymon Maza, Kajetan Nowak i Jakub Przebierała, natomiast zespół do lat 17 zwyciężył z Miedzią Legnica 2:0 po dublecie Bartosza Zaranka.

Rezerwy minimalnie wygrywają z trzecioligowcem

Drugi zespół Lecha Poznań podejmowała trzecioligowy Stilon Gorzów. Rywal lechitów nie radzi sobie najlepiej w bieżących rozgrywkach - zajmuje ostatnią bezpieczną lokatę nad strefą spadkową, tyle samo punktów ma 16. w tabeli Carina Gubin. Mogło się więc wydawać, że podopieczni trenera Artura Węski rozwiążą worek z bramkami i zdeklasują rywala. Rzeczywistość była jednak inna, ponieważ lechici rzutem na taśmę wygrali z ekipą z niższego szczebla rozgrywkowego 1:0. Na listę strzelców wpisał się Filip Wolski, który wrócił do drugiego zespołu Kolejorza po kilkutygodniowej przerwie.

Spotkanie ze Stilonem rozgrywane było w formacie 3 x 30 minut. Podopieczni trenera Artura Węski byli drużyną lepszą i zamknęli rywala na ich własnej połowie. Gospodarzom brakowało jednak dokładności. Zarówno w pierwszej, jak w i drugiej części utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej tercji najbliżej strzelenia otwierającej bramki był Ksawery Kukułka. Boczny obrońca dopadł do bezpańskiej futbolówki przed polem karnym, uderzył bardzo mocno, ale bramkarza z Gorzowa uratowała poprzeczka.

W ostatniej tercji trener Artur Węska przeprowadził wiele zmian, korzystając tym samym z wszystkich zawodników, których miał do dyspozycji. Po nieco ponad godzinie rzut karny wywalczył Szymon Pawłowski, lecz golkiper Stilonu wyczuł jego intencje i nadal było 0:0. Rezerwy przeważały, kreowały kolejne sytuacje i niektóre akcje mogły się podobać.

Wreszcie w 86. minucie spotkania otwierającym podaniem popisał się Tomasz Cywka. Na wolne pole wyszedł Igor Kornobis, który wygrał pojedynek z rywalem i dograł wzdłuż bramki do Wolskiego. Skrzydłowy nie pomylił się i wbił piłkę do bramki z najbliższej odległości. Taki wynik utrzymał się już do końca spotkania i rezerwy Lecha Poznań wygrały swój pierwszy sparing w tym roku.