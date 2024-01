Katastrofalna pierwsza połowa. Warta Poznań ma za sobą pierwszy sparing w 2024 roku

Warciarze tuż przed wylotem do tureckiego Side (niedziela, 21 stycznia), zdążyli rozegrać pierwszy mecz sparingowy w 2024 roku. Poznaniacy w sobotę udali się do Wiśniowej Góry pod Łodzią, by zmierzyć się z Widzewem. Mimo śniegu i mrozu panującego w województwie łódzkim, obie ekipy miały idealne warunki do grania. Powód? Spotkanie zostało rozegrane pod niedawno wybudowanym balonem ze sztuczną nawierzchnią.

- Pierwszy mecz kontrolny pokaże nam, jak drużyna przyswoiła dotychczasowe zagadnienia taktyczne, ale oczywiście bierzemy pod uwagę to, że zawodnicy mają w nogach też wiele przebiegniętych kilometrów. Mecze przeciwko Widzewowi zawsze stały na dobrym poziomie, gdyż jest to zespół, który zawsze jest dobrze zorganizowany na boisku

- powiedział Arkadiusz Szczerbowski, asystent trenera Warty Poznań.