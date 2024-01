Ruch Chorzów zbroi się na wiosnę. Sytuacja Niebieskich w ekstraklasie nie jest ciekawa. Chorzowianie po 19 meczach z 13 punktami zajmują przedostatnie, zagrożone spadkiem miejsce w tabeli. Jeszcze przed końcem roku Jana Wosia na stanowisku szkoleniowca zastąpił Janusz Niedźwiedź, który wcześniej został zwolniony z Widzewa Łódź. Podczas zimowego okienka do ekipy z Chorzowa dołączyli już bramkarz Dante Stipica z Pogoni Szczecin, Adam Vikanova z Viktorii Pilzno oraz Filip Wilak z Lecha Poznań. Wszyscy piłkarze przyszli na zasadzie transferu tymczasowego.

Były piłkarz Lecha Poznań oraz Warty na testach w Ruchu Chorzów

Jak się okazuje, to nie musi być koniec ruchów transferowych ze strony ekipy ze Śląska. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, na testach w ekipie Ruchu przebywa dobrze znany w Poznaniu Wołodymyr Kostewycz . Ukrainiec miał spory rozbrat z piłką. 31-latek swój ostatni mecz rozegrał dokładnie 12 lipca 2020 roku , a więc nie wybiegł na boisko w oficjalnym spotkaniu od 3,5 roku. "Kostę" poprzedni raz widzieliśmy w ligowym spotkaniu między Kolejorzem a Lechią Gdańsk (3:2).

Następnie w sezonie 21/22 przeniósł się do ukraińskiego Dynama Kijów, a później do Ruchu Lwów, jednak tam nie zagrał ani minuty. Powrócił do Polski, a w marcu z lewym obrońcą 3,5-miesięczny kontrakt z opcją przedłużenia podpisała Warta Poznań. Kostewycz brał udział w treningach, jednak z powodu urazu nie zdążył zagrać w żadnym spotkaniu w zielonej koszulce.

