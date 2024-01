Był jednym z najgorszych transferów Lecha Poznań. Teraz ma pomóc nowemu klubowi w walce o powrót do hiszpańskiej ekstraklasy

Jeden z najgorszych transferów Lecha Poznań

Niewielu kibiców Lecha Poznań pamięta jeszcze Roko Baturinę z czasów gry w Lechu, choć było to niedawno. Nic dziwnego. Chorwat w swojej karierze rozegrał zaledwie trzy mecze w pierwszym zespole Kolejorza. Wszystkie te spotkania odbywały się w ramach Fortuna Pucharu Polski. Było to ze Skrą Częstochowa (3:0), z Unią Skierniewice (2:0) oraz Garbarnią Kraków (4:0). Łącznie na boisku przebywał 104 minuty, podczas których ani razu nie zapisał się do sędziowskiego protokołu.

Chorwat był ostatnim letnim ruchem włodarzy Lecha Poznań w tamtym okresie, którzy po kontuzji Arona Johanssona musieli znaleźć zastępstwo "last minute". Wybór padł na ówczesnego 21-latka, który przybył z węgierskiego Ferencvarosu. Było to wypożyczenie na rok z opcją wykupu. Z tej opcji nie skorzystano. Co więcej, po bardzo słabym półroczu postanowiono zakończyć jego przygodę w Lechu dużo wcześniej, a na zimowy obóz przygotowawczy Maciej Skorża nie postanowił go zabrać.