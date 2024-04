Lech II Poznań przegrywa na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić - Pacławski pudłował na potęgę

Pierwsza połowa pod dyktando Lecha

Tuż przed zakończeniem pierwszej części spotkania rezerwy Kolejorza miały stuprocentową sytuację. Ksawery Kukułka pomknął lewą stroną boiska, ograł jednego z obrońców Stomilu i wyłożył piłkę Pacławskiemu. Młody napastnik umiejętnie odnalazł się w polu karnym, jednak jego uderzenie zatrzymało się na poprzeczce. Co jak co, ale takie sytuacje trzeba wykorzystywać.

Pacławski marnuje sytuacje na potęgę - rezerwy przegrywają

W 59. minucie piękną akcję zapoczątkował Jan Niedzielski, który rozprowadził piłkę do znajdującego się po prawej stronie Macieja Orłowskiego. Doświadczony, prawy obrońca podał w pole karne do Nadolskiego, a ten wycofał piłkę do Norberta Pacławskiego, który miał całą bramkę przed sobą. Również w tej sytuacji Pacławski nie umiał strzelić gola. Po 60. minutach na tablicy wyników, lechici powinni mieć co najmniej dwie bramki.