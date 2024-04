Kłopoty legendarnego zakładu H. Cegielskiego w Poznaniu. Zakłady potwierdziły odejście prezeski

Brak zamówień w H. Cegielski mimo wsparcia rządu

Od zeszłego roku, zakłady H. Cegielskiego Poznań są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W planach była produkcja sprzętu dla wojska, co miało pomóc zakładom wyjść z kryzysu. Niestety, pomimo słów wsparcia od rządu, do tej pory nie nastąpiły żadne zmiany, które dawałyby nadzieję na rozwój spółki.

Związkowcy żałują odejścia prezeski

- Takiego managera nie mieliśmy od kilkunastu lat. Pani prezes Wawrzynkiewicz miała pomysł i charyzmę, a jej wizja współpracy z WZMot-ami była do zaakceptowania

Ratowanie HCP przez komunalizację

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, proponuje komunalizację spółki jako rozwiązanie problemów zakładów H. Cegielski Poznań. Uważa, że HCP to ikona Poznania i wspólne dziedzictwo, więc "naszym obowiązkiem jest ratować to przedsiębiorstwo przed upadłością".

- mówi prezydent Jaśkowiak.

Prezydent Jaśkowiak jest gotowy przekonywać radnych do takiego rozwiązania, jak i samemu zaangażować się we wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów oraz zachęcać do tego czołowych polityków z Poznania i Wielkopolski.

- Trzymam za jego realizację bardzo mocno kciuki

- mówi była już prezes zakładów HCP, Elżbieta Wawrzynkiewicz.

