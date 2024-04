Kolejka przed MTP w Poznaniu! Ludzie stoją przed Targami. Co się stało?

Ogromna kolejka przed MTP! Na co czekają ludzie?

Przed Międzynarodowymi Targami Poznańskimi stoi ogromna kolejka. Okazało się, że ludzie czekają w niej na koncert Sanah. Artystka wystąpi dziś o 20:30 w Pawilonie 5 na MTP. Piosenkarka wystąpi w ramach trasy koncertowej Bajkowa Sanah. Dancing w Poznaniu jest dla tych, którzy od od wygodnych foteli i wieczorowych strojów, wolą taneczne szaleństwo w rytm energetycznych przebojów.

Dansing to halowe koncerty w 10 miastach w Polsce, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gliwicach i Gdańsku/Sopocie, które odbędą się wiosną 2024 roku. W kolejce przed MTP oprócz osób z Poznania są również turyści w Wrocławia. Stoją tu 12 godzin, a to wszystko po to, żeby znaleźć się tuż pod sceną. Sandra w ten sposób chce celebrować swój 30 koncert Sanah.