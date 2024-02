2-latek uwięziony w samochodzie. Zdesperowany ojciec wezwał policję

- Na miejsce skierowani zostali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi dotarli we wskazany rejon już po chwili. Zastali tam przestraszone i plączące dziecko oraz wyraźnie zdenerwowanych rodziców. Po krótkich oględzinach pojazdu, na jego prośbę wybili szybę w przednich drzwiach. Musieli robić to ostrożnie, by jeszcze bardziej nie przestraszyć dziecka oraz – co ważniejsze – by odłamki szkła nie zraniły chłopczyka