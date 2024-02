Gang nastolatków grasował w galerii handlowej Posnania? Dyrektor galerii: "Media dały się ponieść emocjom"

Wszystko zaczęło się od incydentu na terenie galerii, do którego doszło 21 stycznia. Pojawiła się wiadomość, że grupa nastolatków pobiła do nieprzytomności nieletnią dziewczynę przed CH Posnania. Okazało się, że nie był to jednorazowy wybryk, a wiele anonimowych świadków zaczęło publikować swoje historie w internecie.

Media dały się ponieść emocjom, a akcja była zaplanowana

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor galerii. Powiedział, że cała burza medialna została zapoczątkowana tym jednym zdarzeniem, kiedy to ochroniarze znaleźli na przystanku nieprzytomną dziewczynę 21 stycznia. Po tym miało dość do "zmasowanej i zorganizowanej" akcji przez profil na Instagramie - poznan_moment. Wspomniał również, że były to anonimowe zgłoszenia, a jeśli przełożyć to na prawdziwe, to ich nie było dużo - 6 od początku roku. Powołując się na poprzednie miesiące dodał, że liczba zgłoszeń nie wybija się na tle wcześniejszych.