30 mieszkań dla poznaniaków ze Społecznej Agencji Najmu. Urzędnicy szukają kolejnych miejsc pod wynajem

Społeczna Agencja Najmu rozpoczęła funkcjonowanie w 2023 roku. Zajmuje się pośrednictwem między właścicielami mieszkań, którzy chcą wynająć mieszkania, a poszukującymi, których nie stać na najem na rynkowych warunkach. Do kogo adresowana jest oferta?

- Do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od Miasta, ale jej nie otrzymały np. z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów. Z oferty programu skorzystać mogą również osoby, które nie zostały zakwalifikowane do programu “Mieszkanie do remontu” lub były najemcami w ramach “Miejskiego Biura Najmu”. Głównym bonusem dla najemców lokali w SAN są rządowe dopłaty do czynszów, sięgające nawet 30%