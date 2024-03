56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [29.03.2024 r.]

Sabrina nadal zachwyca swoją urodą i energią. Jej profil na Instagramie śledzi aż 1,3 miliona osób, co świadczy o trwałej popularności artystki. W wywiadzie dla "Intimita", Sabrina podkreśliła siłę kobiet i potrzebę stawienia czoła społecznym oczekiwaniom.

- To, co naprawdę mnie denerwuje, to tendencja społeczeństwa do zawsze podkreślania upływ czasu, zwłaszcza dla nas kobiet, jakbyśmy zawsze musiały usprawiedliwiać życie, jednocześnie czuć się komfortowo. Jedyne, o czym musimy myśleć, to stawić temu czoła, starając się być lepszym z innymi, a zwłaszcza ze sobą samym - powiedziała Sabrina.