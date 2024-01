66. Plebiscyt: Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa o rekordowym wsparciu dla sportowców i o wyjątkowej postawie Karoliny Nai

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ostatnich dwudziestu latach słynie z przyznawania stypendiów sportowych. Od kilku program stypendialny poszerzony został o wsparcie dla olimpijczyków.

Legenda polskiego triathlonu powoli schodzi już ze sceny?

– Nie da się ukryć, że nasze rozwiązania są atrakcyjne dla zawodników z innych regionów, nie mniej głównym założeniem programu było zatrzymanie migracji wielkopolskich utalentowanych sportowców do innych regionów, czego doświadczyliśmy w przypadku np. medalistek z Rio - Natalii Madaj, Magdaleny Fularczyk, ale również innych wielkopolskich zawodników, m.in. Michała Łubniewskiego, Katarzyny Kołodziejczyk, Tymoteusza Zimnego, Adrianny Janowicz. Na szczęście ta ostatnia dwójka powróciła do Wielkopolski. Efekt ten został osiągnięty, natomiast efektem wtórnym jest to, że niektórzy sportowcy decydują się związać z wielkopolskimi klubami i kontynuować karierę reprezentując Wielkopolskę. Pamiętajmy, że mamy w regionie wiele niezwykle utytułowanych klubów, z których wywodzą się najwięksi mistrzowie sportu – to sprawne pod względem organizacyjnym i szkoleniowym ośrodki – zauważył Jacek Bogusławski.