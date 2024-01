75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać!

Zobacz 75 zdjęć Poznania z lat 90. Oto galeria miasta, którego możesz nie poznać!

W naszej galerii zobaczycie między innymi, jak powstawał Kupiec Poznański oraz jak wglądało kultowe Kino Bałtyk, gdzie dzisiaj w tym miejscu stoi wysoki biurowiec o takiej samej nazwie. Prezentujemy również widok z iglicy MTP na most Dworcowy. Jak zauważycie, nie ma jeszcze popularnego "akwarium", czyli obecnego głównego wejścia na poznańskiego tereny targowe. Będziecie też mogli sprawdzić, jak kiedyś wyglądał most Rocha - obecnie jego przęsła tworzą most Jordana, który łączy Śródkę z Ostrowem Tumskim.

Zabieramy Was w podróż do Poznania szalonych lat 90. Jak wyglądała wtedy stolica Wielkopolski? Będziecie bardzo zaskoczeni, ponieważ tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać.

