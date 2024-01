800 plus w 2024 roku. To musisz zrobić, żeby dostać pieniądze

500 plus to świadczenie wypłacane od 2016 roku. Program miał pomagać rodziną, ale także sprawić, że będzie rodzić się więcej dzieci. Początkowo pieniądze trafiały do drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, a następnie przyznawane były na każde dziecko do 18. roku życia.

W 2024 roku świadczenie zostało zwiększone o 300 złotych i aktualnie wynosi 800 złotych na każde dziecko niepełnoletnie.

Aby dostać wyższe świadczenie nie trzeba było składać dodatkowych wniosków, podwyżka przyznana była automatycznie.