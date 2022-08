Agro Show 2022 będzie płatne! Sprawdź ceny biletów, godziny otwarcia, program pokazów

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show w Bednarach pokazy pracy maszyn odbywać się będą każdego dnia od piątku do niedzieli. Jak zwykle podzielone zostaną na 2 części: pierwsza o godzinie 11:00, druga o godzinie 13:00. We wrześniu 2022 roku zobaczymy pojazdy autonomiczne oraz maszyny do nawożenia organicznego i wapnowania.