Agrochest Team gotowy do kolejnego sezonu startów. Kolarska grupa z Kostrzyna stawia na doświadczenie i stabilizację składu

18 maja zawodnicy z Kostrzyna, startujący pod szyldem charakterystycznej koniczynki, rozpoczną zmagania w nowym cyklu Orlen Land Race, składającym się z trzech wyścigów – we wspomnianym Arłamowie, Tour de Pologne Amatorów w Karpaczu i w Bytowie. – Będziemy jak zwykle walczyć o najwyższe cele, ale nie tylko w tym cyklu, ale również w innych prestiżowych wyścigach, takich jak Tatra Road Race czy Nowy Targ Road Challenge. Na wielkopolskich trasach jako grupa raczej się nie zaprezentujemy, bo u nas wciąż królują wyścigi MTB, w których z kolei wciąż wiele do powiedzenia ma nasz najbardziej doświadczony zawodnik, czyli Przemysław Mikołajczyk – tłumaczył Tomasz Rybarczyk, prezes Agrochestu.

A oto skład Agrochestu w tym sezonie: Kamila Wójcikiewicz (mistrzyni świata amatorów z 2021 r.), Damian Bartoszek, Marcin Korzeniowski, Piotr Tomana, Wojciech Czajka, Przemysław Mikołajczyk, Łukasz Kyrcz i Sebastian Druszkiewicz.

– Ten ostatni zawodnik to olimpijczyk z Vancouver i Soczi w łyżwiarstwie szybkim. Dołączył do nas w trakcie poprzedniego sezonu i od razu stał się mocnym punktem drużyny. To chłopak, po którym widać, że jest stworzony do każdej dyscypliny sportu. Z kolei nasza jedynaczka, czyli Kamila Wójcikiewicz od pewnego czasu harmonijnie łączy starty w wyścigach z byciem przewodniczką w tandemie z niedowidzącą Justyną Kiryłą. W ubiegłym roku dziewczyny zdobyły nawet złoto na ME – dodał Rybarczyk.

Zapytaliśmy go też, czy po 14 latach istnienia grupy on i zawodnicy nie czują już wypalenia.

–Spotkania z zespołem wciąż są dla mnie ekscytujące. Atmosfera każdego wyścigu ma w sobie coś niepowtarzalnego. Uwielbiam analizę tego, co się stało na trasie. Może dlatego, że więcej w tym jest konstruktywnych wniosków niż krytyki i pretensji. W kolarstwie szosowym piękne jest też to, że w równym stopniu pracuje się dla siebie, co dla drużyny – zakończył szef grupy kolarskiej z Kostrzyna.