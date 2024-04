Wiele w kwestii ubioru dziecka przystępującego do pierwszej komunii zależy od parafii. Bardzo często ksiądz ustala z rodzicami dzieci, że mogą one ubrać białe sukienki, a chłopcy garnitury. Wariant ten pozostawia pewną dowolność w wyborze. W innym przypadku parafie wymagają, aby dzieci były ubrane równo - wówczas należy zaopatrzyć się w albę. Jak się okazuje tego typu ubiór cały czas jest bardzo popularny, a warianty alb są coraz bardziej różnorodne.

Alby czy sukienki? Co wybierają rodzice?

- Jeżeli chodzi o alby to cały czas dobrze się sprzedają. Dla dziewczynek coraz częściej projektowane są nie te klasyczne, które sprzedawane były na samym początku, ale te w kroju bardziej sukienkowym ze zwężoną talią. Wtedy dziewczynki bardzo ładnie wyglądają. Chłopcy natomiast zazwyczaj mają alby z kapturem

Jak jednak informuje nas pani Katarzyna ze sklepu z dewocjonaliami, rodzice - lub dzieci - potrafią wymarzyć sobie przeróżne - nie do końca często skromne – rodzaje alb.

- mówiła nam pani Anna, której syn przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej w 2024 roku.

- Komunia to duża uroczystość, ale nie dajmy się zwariować. Ogólnie cenię sobie prostotę, bez żadnych udziwnień i tak samo uważam, że dzieciaki powinny być skromnie ubrane

Ile kosztują alby?

Ceny alb mogą różnić się od siebie o nawet kilkaset złotych. W poznańskim sklepie Poramentum koszt alb szacować można między 188 a 340 zł, natomiast rynkowe ceny sięgają nawet 500 zł.

- To zależy głównie od firmy i materiału. Słyszałam, że ceny na rynku mogą wynieść nawet pół tysiąca

- mówi pani Katarzyna.

Pani Anna, która przygotowuje do komunii syna, poinformowała nas, że w jej przypadku rodzice wynajęli jedną krawcową, która uszyje alby dla wszystkich dzieci przystępujących do komunii w parafii. Wówczas cena waha się od 100 do 150 zł w zależności od płci - chłopcy mają krótkie alby, a dziewczynki długie.