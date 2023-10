"Alienacja rodzicielska to okrutna przemoc". Protest przed Sądem Okręgowym w Poznaniu

- Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie.

Jak mówi Rafał Sowiński, jeden z uczestników protestu, problem alienacji wynika też z działań instytucji.

- Do alienacji prowadzą niestety pewne działania sądów, czy instytucji okołorozwodowych. Widzą, że np. jedna strona alienuje dziecko - na co są dowody - mimo to zamykają na to oczy i działają po swojemu