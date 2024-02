AWF Poznań ma nowego rektora. Prof. dr hab. Jacek Zieliński był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową OPRAC.: Paweł Antuchowski

Nowym rektorem AWF Poznań został prof. dr hab. Jacek Zieliński. Swoją funkcję będzie on pełnił przez cztery lata. W poprzedniej kadencji był on Prorektorem ds. Studiów i kierownikiem Katedry Kinezjologii Sportu. W przeszłości prowadził on liczne badania, za które otrzymał szereg nagród.