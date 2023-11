Będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski

Co nas dokładnie czeka z czwartku na piątek?

– Zachmurzenie duże i całkowite. W nocy początkowo jednostajne opady deszczu, później przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w nocy w porywach do 80 km/h, w dzień w porywach do 65 km/h, po południu słabnący, zachodni