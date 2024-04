Pogoda na majówkę 2024: Sprawdź prognozę pogody na długi majowy weekend

Pogoda na majówkę 2024

Majówka 2024 zapowiada się obiecująco, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Sprawdźmy, co nas czeka każdego dnia tego długiego weekendu.

Pogoda na majówkę 2024 - jaka będzie pogoda 1 maja?

1 maja, czyli środa, przyniesie nam słoneczną aurę, przy małym zachmurzeniu na południowym zachodzie kraju. Temperatury będą się wahać od 20°C w regionach północno-wschodnich do 26°C w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby do umiarkowanego, czasami może wystąpić wzmocnienie, zwłaszcza na zachodzie.

Pogoda na majówkę 2024 - jaka będzie pogoda 2 maja?

2 maja, czwartek, prognozuje się lekkie zwiększenie chmur, zwłaszcza w centralnych i zachodnich częściach Polski. Najwyższe temperatury w ciągu dnia będą oscylować od 22°C w regionach północno-wschodnich do 27°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z przewagą kierunków południowo-wschodnich, z delikatnymi momentami wzmocnienia na północy.

Pogoda na majówkę 2024 - jaka będzie pogoda 3 maja?

3 maja, piątek, zapowiada się z większym zachmurzeniem. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu i burze, głównie w zachodniej Polsce. Temperatury wahające się od 20°C na północnym wschodzie do 26°C w regionach południowo-wschodnich będą towarzyszyć słabemu do umiarkowanego wiatrowi, z kierunkami południowo-wschodnimi na zachodzie i wschodnimi we wschodniej części kraju.