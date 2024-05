Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 23.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.05 3:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Droszew 1, 3, od 54 do 60, 62, 63, 109. 23.05 od godz. 9:00 do 13:00

Nowa Wieś od 1 do 7, 7a. 23.05 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Piaski: Drzęczewo Pierwsze nr 18A do 26. 23.05 od godz. 7:30 do 17:30

Bagno 2, 2 A, 8, 9, od 12 do 17, 17A, Racięcice 1, 3, 5, 8, 8A, od 9 do 12, 12a, od 13 do 15, 15A, 16, 18, 21A, 31, od 33 do 38, 57, 58, 58A, 58B, 59, 61, od 63 do 65, 65 B, 65A, od 66 do 69, od 72 do 77, 81, 70603, 70605, 70606, . 118/1 46/36, 23, 292/1, 68.

23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Nykiel , 82, Rybno 16, Teodorowo 7, 71, 70, Zakrzewek od 1 do 4, 4A, 5, 7, 35, 38/5.

23.05 od godz. 10:00 do 13:30

Przyjma 66, 67A, od 68 do 73, 74C, 75, 75B, 77A, od 78 do 82, 82A, 83, 84, od 86 do 88, D, Przyjma-351/4 (GPO).

23.05 od godz. 9:00 do 14:00