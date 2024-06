Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 27.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (27.06 10:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Zygmuntówek od 16 do 23, 23 A, 23 D, od 24 do 29, 60173, 238/2. 27.06 od godz. 8:00 do 12:00

Rozdrażewek od 52 do 60, 94/6.

27.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat kępiński

Weronikopole 52.

27.06 od godz. 8:30 do 10:30

Przybyszów 44, 46, 48.

27.06 od godz. 8:30 do 10:30

powiat koniński

Kuchary Kościelne od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, od 6 do 13, 13A, od 15 do 20, 25, 39, 43, 156, 160/10, 160/11 (GPO).

27.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat słupecki

Paruszewo 8 B, 8b, 8B.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00

Skarboszewo 8, 9, 9A, 10, 11, 12A, 12D, od 31 do 33, 36, 38, 39, od 41 do 46, 57, W-272, 34/6 (GPO), 78/1 (GPO), 84/3, Skarboszewo-84/4.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00