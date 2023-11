Bezpłatna komunikacja na Wszystkich Świętych. W kilku miastach w Wielkopolsce na cmentarz dojedziesz za darmo OPRAC.: Emilia Ratajczak

W niektórych miejscowościach w Wielkopolsce na cmentarz pojedziemy za darmo. Michał Wiśniewski

Policja apeluje, by na Wszystkich Świętych przesiadać się do komunikacji miejskiej. W kilku miejscowościach w Wielkopolsce, by zachęcić mieszkańców, zwolniono ich z opłat za przejazdy.