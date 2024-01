Białe bluzki i granatowe spódnice. Oto studniówki na archiwalnych zdjęciach. Tak bawili się uczniowie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia!

Historia studniówek w Polsce

Moda studniówkowa kiedyś i dziś

To, co zdecydowanie odróżniało studniówki od tego, jak wyglądają obecnie, była muzyka na żywo. Od czasu pojawienia się pierwszych dyskotek i wielkich idoli w latach 70., takich jak Bee Gees czy Boney M., muzyka na żywo zaczęła być jednak postrzegana jako pewnego rodzaju obciach.

Studniówki współcześnie

Obecnie tradycja studniówki jest nadal żywa i ceniona. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na ten wyjątkowy dzień, przygotowując się do niego przez wiele miesięcy. Studniówka to nie tylko szansa na zabawę, ale też okazja do refleksji i pożegnania się z beztroskim czasem licealnym, pomostem pomiędzy młodością a dorosłością. Piękne sukienki, eleganckie garnitury i noc pełna tańca - to wszystko sprawia, że studniówka jest wydarzeniem nie do zapomnienia.