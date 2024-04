Białe kołnierzyki znów w akcji! W środę ważenie na Uniwersytecie Ekonomicznym, a w sobotę gala Biznes Boxing Poznań przy Drodze Dębińskiej

- Poziom sportowy walk nie jest u nas na pierwszym planie. 40 procent uczestników gali dopiero rozpoczyna swoją przygodę z boksem. Trudno oczekiwać, że będą się bić jak profesjonaliści. Założenie projektu jest trochę inne niż czysto sportowe. Chodzi o to, żeby każdy uczestnik nie tylko szlifował umiejętności i poczuł się choć przez chwilę jak prawdziwy zawodnik, ale też o wsparcie szlachetnej inicjatywy i zainteresowanie swoją walką przyjaciół i znajomych. To jest w ogóle jeden z warunków uczestnictwa w gali. Każdy zawodnik musi sprowadzić na nią co najmniej dziesięciu kibiców - tłumaczył nam Karol Łapawa, były mistrz Polski w boksie olimpijskim, a od pewnego czasu organizator poznańskich edycji Biznes Boxing Polska.

Zobacz też: Karol Łapawa wyzywa na pojedynek Jacka Jaśkowiaka