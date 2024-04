Od środy finały MP koszykarek do lat 17 w hali PP na Piotrowie. Akademiczki liczą na odzyskanie świeżości i kolejny medal czempionatu

Już w środę, 1 maja w hali PP na Piotrowie rozpoczyna się turniej MP koszykarek do lat 17. Gospodarzem jest Enea AZS Szkoła Gortata Poznań, a o medale powalczą też Quay MUKS Poznań i Lider Biofarm Swarzędz.

Niespełna miesiąc temu poznańskie akademiczki niemal w identycznym składzie (zabraknie dwóch nieco starszych zawodniczek, czyli Patrycji Tomaszkiewicz i Bianki Napierały) zdobyły brązowy medal MP do lat 19 na turnieju w Lublinie. Mogłoby się więc wydawać, że są zdecydowanymi faworytkami w walce o prymat w kategorii młodszej. Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze – Nadzieje są spore, ale jest dużo czynników, które zmuszają nas do ostrożnych prognoz. Przed wszystkim nasza młodzież jest już mocno zmęczona, bo musiała grać na czterech frontach, a więc w dwóch kategoriach młodzieżowych, w nowej Centralnej Lidze Juniorek i częściowo także w drużynie rezerw seniorek w I lidze. Nic dziwnego, że w tej sytuacji niektóre zawodniczki mają problemy zdrowotne. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że już nie będzie takiego następnego sezonu z tak dużą intensywnością grania – mówił trener Grzegorz Zieliński, który zdobył brąz MP w kategorii do lat 19.

W pięciodniowym turnieju w Poznaniu to nie on jednak będzie odpowiadał za wynik, tylko trenerski duet Tomasz Herkt/Katarzyna Pasternak. O to, że naszym koszykarkom nie zabraknie sił mówiła też kapitan Enei AZS Szkoły Gortata. - Miałyśmy kilka dni na to, żeby się zregenerować. Myślę więc, że podejmiemy walkę z rywalkami, choć uważam, że wszystko zależy od nas, a nie od tego, na jakim poziomie zagra przeciwnik. Medal brązowy na MP do lat 19 bardzo nas ucieszył, ale teraz liczy się już tylko najbliższa impreza, która dla nas jest docelową w tym sezonie - przekonywała Lena Brzustowska.

Na temat potencjału rywalek wypowiedział się też trener grup młodzieżowych w poznańskim klubie. –Czy wylosowaliśmy mocniejszą grupę? Mamy taki zespół, że my nie musimy rozważać, z kim byłoby nam wygodniej grać. Nie powinniśmy oglądać się na rywali, tylko grać swoją koszykówkę. Mamy taki potencjał, że szyki pokrzyżować nam może fizyczność i słaba dyspozycja dnia – dodał Zieliński.

Zapytaliśmy go też o to, jaka jest recepta na sukces poznańskiego klubu w ściąganiu do siebie największych talentów w polskiej koszykówce. – Dwa lata temu wygraliśmy MP kadetek i sporo dziewczyn samych się do nas zgłosiło. Poza tym one i ich rodzice wiedzą, że w Poznaniu będą miały nie tylko szansę się rozwijać, ale też zadebiutować w ekstraklasie. W innych klubach wizja takich postępów raczej jest mocno ograniczona – zakończył szkoleniowiec Enei AZS. Dodajmy, że w środę w hali PP zagrają ze sobą: (grupa B) Politechnika Gdańska ze Ślęzą Wrocław (10), Lider Biofarm Swarzędz z Quay MUKS Poznań (12.30), (grupa A) Wisła Kraków z GTK Gdynia (15) i Zagłębie Sosnowiec z Eneą AZS Szkoła Gortata (17.30). Finał MP odbędzie się w niedzielę.

Wideo MECZ Z PERSPEKTYWY PSA. Wizyta psów z Fundacji Labrador