Biegali dla zdrowia, rekordów i szczytnego celu. 1Mila zgromadziła w Poznaniu rekordową frekwencję

Podczas zawodów w niedzielę dopisała frekwencja kibiców, która oscylowała w granicach 4 tysięcy osób przez cały dzień. Początki 1Mili gromadziły kilkuset entuzjastów biegania. W bieżącej edycji uczestniczyło 1000 dzieci, 64 drużyny sztafetowe i ponad 700 indywidualnych biegaczy na dystansach 1Mili i Lekkiej Piątki.

- Uwielbiamy przyjeżdżać do Poznania, bo tutejsza społeczność zaraża dobrą energią. Cieszymy się, że 1MILA na stałe wpisała się do wielkopolskiego kalendarza biegowego. Obserwowanie tego, jak rozwija się nasz projekt w tym miejscu, niezwykle cieszy. Zaczynaliśmy od kilkuset zapaleńców, a w tym roku spotkaliśmy się na bieżni z 1000 dzieci, 64 drużynami sztafetowych i ponad 700 indywidualnymi biegaczami na dystansach 1Mili i Lekkiej Piątki. To nas motywuje, by każdego roku coraz wyżej stawiać sobie poprzeczkę – mówi Ada Smokowska, Dyrektorka mityngu 1Mili.