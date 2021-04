Bitwa o lody Ekipy. Również w Poznaniu młodzież przeszukuje lodówki w sklepach Lidl i Biedronka

Lody Ekipa firmy Koral to hit roku 2021! Papierki po lodach ekipy Friza pojawiły się nawet na licytacjach. Te lody kupimy też w Biedronce

Lody Ekipa firmy Koral to wielki hit sprzedaży 2021 roku. Same papierki, opakowania po lodach, osiągają na Allegro cenę kilkuset tysięcy złotych. W opisie czytamy, że to kolekcjonerskie opakowania po lodach. Lody te promują popularni polscy youtuberzy - Ekipa Friza. Rodzice dzieci i młodzieży wykupują ze sklepów lody Ekipa. W wielu sklepach trudno już je kupić, ale firma Koral zapewnia, że lody są dostarczane do sklepów w całej Polsce. Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, sprzedaż lodów Ekipa rozpoczęła także sieć sklepów Biedronka.