Blisko połowie z nas pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, a 10 proc. zakończyło kiedyś związek przez konflikt o pieniądze

Badanie wskazuje też, że co dziesiąty Polak ma długi, o których nie wie partner.

- Co drugi respondent jest zdania, że dysproporcja zarobków w związku może być powodem frustracji i obniżenia satysfakcji z relacji. Zwykle nie są one jednak w związkach tematem tabu – ośmiu na dziesięciu badanych deklaruje, że zna zarobki partnera. Jednocześnie co czwarty ankietowany przyznaje, że ma wydatki, których nie zna partner/partnerka. Co dziesiąty respondent/respondentka posiada długi, o których nie wie partner