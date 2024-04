Brat słynnego króla mafii wnuczkowej wpadł w ręce poznańskich policjantów i czeka na ekstradycję

- Po jakimś czasie do sprawy włączyli się policyjni „Łowcy Głów” z KWP Poznań. Kiedy zespół pościgowy ustalił szereg wynajmowanych apartamentów w Poznaniu służących, jako kryjówki Adam P. uciekł za granicę. Policjanci poinformowali o tym sąd i poprosili o Europejski Nakaz Aresztowania. Zebrane przez nich informacje wskazywały na kolejne kryjówki w Budapeszcie. Potem sprawy potoczyły się szybko, aż do skutecznego zatrzymania. Dzięki międzynarodowej współpracy sieci ENFAST i policjantów KGP, którzy zajmują się w ramach tej sieci błyskawiczną wymianą informacji funkcjonariusze węgierskiej policji mogli bez większych problemów zatrzymać poszukiwanego. Adam P. czeka w węgierskim areszcie na konwój do Polski. Tutaj czeka na niego 5 lat kary pozbawienia wolności.