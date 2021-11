Budowa drogi rowerowej na Złotowskiej zbliża się do końca. Postawione przy niej słupki będą za kilka dni korygowane

Obecnie na odcinku między przystankami Złotowska Działki, a Owcza wprowadzony jest – od poniedziałku 29 listopada - ruch wahadłowy. To utrudnienie dla kierowców, związane z prowadzonymi jeszcze ostatnimi pracami, ma potrwać do 3 grudnia.

- Prowadzone są krótkotrwałe, szybko postępujące prace, do których wykonania niezbędne jest zamknięcie jednego pasa ruchu – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. - Na jezdni między przystankami Złotowska Działki, a Owcza przystankami wahadłowy ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie. Kierowców prosimy o wyrozumiałość i ostrożność w rejonie prowadzonych prac oraz o dostosowanie się do oznakowania – ograniczenia prędkości do 30 km/h i zakazu wyprzedzania.