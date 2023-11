Budynek Warty zostanie wyburzony. Tak wyglądał wysłużony obiekt w ostatnich latach

Jeszcze kilka lat temu zastanawiano się, co zrobić, aby przywrócić obiekt "do życia". Kiedy Warta Poznań grała na poziomie drugiej ligi i miała aspiracje do walki o zaplecze ekstraklasy, trzeba było pomyśleć nad odświeżeniem budynku. Na ścianach powstawał grzyb, dochodziło także często do zalań, a w niektórych pomieszczeniach nie było prądu czy nawet ogrzewania. Mówiąc krótko, pozostawiał wiele do życzenia.

Od czasu awansu Zielonych do I ligi, a potem do ekstraklasy, zespół przeniósł się do Grodziska Wielkopolskiego. Warciarze cały czas trenują w Poznaniu na boiskach przy Drodze Dębińskiej, jednak ich szatnie są zlokalizowane w głównej siedzibie POSiR przy ul. Spychalskiego (ok. 200 metrów).