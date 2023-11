Lech Poznań do końca roku zagra pięć meczów. Cel? Wycisnąć maksa!

Reprezentant Gruzji Nika Kwekweskiri po rozegraniu 70 minut ze Szkocją (2:2) i 60 minut z Hiszpanią (1:3) jest już w drodze do Poznania. W poniedziałek obowiązki reprezentacyjne zakończył Miha Blazić, który ze Słowenią awansował na EURO 2024, a dziś, we wtorek Filip Marchwiński, Maksymilian Pingot oraz Filip Szymczak będą mieli szansę zmierzyć się z Niemcami w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy kadry U-21.

Nasza młodzieżówka po wygraniu z Izraelem 2:1 jest liderem grupy z kompletem punktów i ma wielkie szanse awansować do finałów. Ten pojedynek zakończy tegoroczną przygodę lechitów z drużynami narodowymi. Potem cały zespół Kolejorza czeka jeszcze w tym roku pięć meczów - cztery ligowe i 1/8 finału Pucharu Polski. Cel? Trzeba „wycisnąć” na finiszu jesieni maksa.