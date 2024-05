Powtórzyć wynik z Łodzi, choć w lepszym stylu. Trener Warty Poznań: "Gikiewicz to najlepszy bramkarz w lidze"

- Mimo porażki z Piastem w zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Nie bierzemy pod uwagę tego, że przegrywamy czy wygrywamy. Staramy się utrzymywać dobrą atmosferę i energie. Nie wynik ma to determinować. Rozwijamy się, idziemy do przodu. Oczywiście, po każdym meczu wyciągamy wnioski i kluczowe jest to, co przed nami. Nie odczuwam presji wyniku związanego z meczem z Widzewem. Przygotowuję drużynę, aby wygrać spotkanie, ale nie odczuwam presji