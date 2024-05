Jaki jest powód słabszej gry Lecha Poznań U-19? Przed mistrzami Polski ważny mecz z Górnikiem. "Trzeba poczekać trochę dłużej na efekty"

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Od początku pracujemy nad pogodzeniem celów sportowych z celami szkoleniowymi. Naszym celem jest wprowadzanie młodych zawodników na najwyższy poziom, zarówno poprzez grę w drugiej drużynie, jak i treningi z pierwszym zespołem. Młodzi zawodnicy zdobywają cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości. W połączeniu z dążeniem do realizacji celów sportowych, wymaga to cierpliwości i systematycznej pracy nad rozwijaniem ich umiejętności. Uważam, że trzeba poczekać trochę dłużej na efekty, wierząc w ich talent i w potencjał, który mają wysoki. Oczywiście to jest długa droga. Musimy analizować te same elementy w kontekście korekt i tego jakich błędów nie powielać. Należy wzmacniać ich mocne strony, bo to, że to są zawodnicy z potencjałem, którzy posiadają talent, to w to ani przez moment nie wątpię.

Przed Wami mecz z Górnikiem Zabrze. Jak postrzegacie ten zespół? Ostatnio przegrał z walczącą o utrzymanie Odrą Opole 0:2.