II liga: Nie brakowało emocji i kontrowersji! KKS Kalisz lepszy w hicie 18. kolejki. "Duma Kalisza" rozbiła na wyjeździe Radunię Stężyca

KKS Kalisz wymierzył trzy ciosy w pierwszej połowie

Gościom było nadal mało. W 23. minucie Gordillo nawinął bocznego obrońcę Raduni i wycofał piłkę na przedpole do Mateusza Wysokińskiego. 21-letni pomocnik oddał precyzyjny strzał po ziemi, w lewy róg bramki i Tułowiecki skapitulował po raz drugi w tym spotkaniu. Dla Wysokińskiego było to drugie trafienie w tym sezonie. Podopieczni trenera Marcina Woźniaka byli zdecydowanie lepiej zorganizowaną ekipą.

Wreszcie w 38. minucie Mateusz Kuzimski bez zastanowienia, z półobrotu oddał uderzenie zza pola karnego. Strzał doświadczonego napastnika minimalnie przeszedł obok prawego słupka bramki Krakowiaka. Była to pierwsza, konkretna sytuacja gospodarzy w tym spotkaniu.

KKS Kalisz dołożył jeszcze jedno trafienie przed przerwą. Wysokiński podał do Gordillo, który z ostrego konta uderzył nie do obrony. Dla Nestora Gordillo było to piąte trafienie w tym sezonie i goście schodzili z trzybramkowym prowadzeniem do szatni.