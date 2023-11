Psycholog Igi Świątek odwiedziła Akademię Lecha Poznań. To ogromne wydarzenie dla młodych zawodników

Podczas spotkania obecny był także właściciel Lecha Poznań, który powiedział, że wizyta Darii Abramowicz to ogromne wydarzenie nie tylko dla tych młodych zawodników Lecha, ale przede wszystkim dla całej Akademii Lecha Poznań.

- Każdy w naszych strukturach powinien dążyć do tego, by doskonalić się w wielu elementach, a psychologia w sporcie bez wątpienia jest jednym z tych najtrudniejszych do zrozumienia i przyswojenia. Chcemy rozwijać trenerów oraz zawodników, w ten sposób, żeby czuli się oni odpowiednio zainspirowani. To kluczowe hasło, które nam towarzyszy - powiedział na klubowej stronie prezes Rutkowski.