O krok od tragedii w powiecie ostrowskim! Pianino spadło na 6-latkę. Dziewczynka trafiła do szpitala Nicole Młodziejewska

Pianino przygniotło 6-latkę pixabay.com

Do zdarzenia doszło we wtorek w Pogrzybowie (powiat ostrowski). 6-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak spadło na nią pianino.