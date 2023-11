Centralna Liga Juniorów: Na półmetku rozgrywek Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa, a Warta zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole

W ramach piętnastej serii gier młodzi lechici podejmą Raków Częstochowa, który przegrał dwa ostatnie spotkania i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego w ostatniej kolejce zremisowali z Wisłą Kraków (1:1), po bramce Kamila Jakóbczyka w 87 minucie.

- To my prowadziliśmy grę i mieliśmy swoje sytuacje, przy których jednak zabrakło nam jakości przy finalizacji. Lekką słodyczą będzie dla nas fakt gry do końca i konsekwentnie dążenie do korzystnego rezultatu. Biorąc jednak pod uwagę ambicje, którymi się kierujemy, nie możemy być zadowoleni z tego punktu