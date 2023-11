Rezerwy Lecha Poznań odnoszą trzecie zwycięstwo z rzędu przed własną publicznością. Juszczyk i Pruchniewski bohaterami spotkania

Juszczyk świetnie się odnalazł w nowej dla siebie roli

Lepiej w mecz weszli goście, którzy rzucili się do ataku od pierwszej minuty. Już w drugiej minucie jeden z zawodników Polonii sprawdził czujność Pruchniewskiego, lecz młody golkiper Lecha Poznań poradził sobie z tym uderzeniem, bez większych problemów. Zagrożenie narastało, a podopieczni Łukasza Tomczyka kreowali kolejne sytuacje, które przynosiło im stałe fragmenty. Lechici też byli pod bramką rywala, lecz nie przełożyło się to na konkretne sytuacje.

Dopiero w 25. minucie rezerwy miały ciekawą sytuację. Piłka padła łupem Patryka Olejnika. Młody pomocnik przyjął ją sobie bardzo umiejętnie i od razu uruchomił Bartłomieja Juszczyka. Ten z kolei uderzył bardzo mocno i jego strzał przyniósł rzut rożny. Po kilku minutach skrzydłowy Lecha II Poznań, Bartłomiej Juszczyk w nowej dla siebie roli oddał techniczny strzał z pierwszej piłki. Podawał mu Igor Kornobis, który znakomicie wypatrzył go w polu karnym. Dwójkowa akcja młodych lechitów przyniosła gola i mieliśmy 1:0.

Podopieczni trenera Artura Węski napierali w dalszym ciągu na bramkę gości. Mocny, niesygnalizowany strzał po stałym fragmencie gry oddał Ksawery Kukułka i niewiele zabrakło, a mielibyśmy 2:0. Tuż przed przerwą lechici mieli jeszcze jedną okazję do podwyższenia prowadzenia. Lisman wypuścił Nadolskiego z lewej strony boiska, ten wdarł się w pole karne. Piłka dotarła do Maksymiliana Dziuby i wydawało się, że wystarczy oddać celny strzał głową, lecz jeden z defensorów Polonii ubiegł młodego pomocnika Lecha i mieliśmy jedynie rzut rożny. Wynik nie uległ zmianie i rezerwy Kolejorza prowadziły 1:0 do przerwy.