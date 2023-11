III liga: Derby Wielkopolski dla Polonii Środa Wielkopolska. Unia Swarzędz z czwartym zwycięstwem z rzędu

Sokół przegrywa drugie derby z rzędu

Lepiej w mecz weszli gospodarze. Sokół był bardziej aktywny, prowadził grę na połowie rywala i wywalczył kilka stałych fragmentów gry. Dobre sytuacje do wyjścia na prowadzenie mieli Mateusz Wzięch i Krystian Pawlak, lecz zostały one zmarnowane. Warto dodać, że Wzięch popisał się w pierwszej części spotkania technicznym uderzeniem z rzutu wolnego, lecz Frąckowiak wykazał się znakomitym refleksem i sparował futbolówkę na rzut rożny. Do przerwy, obie ekipy schodziły do szatni z bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron obraz gry uległ zmianie i to goście częściej dochodzili do głosu. W 65. minucie mocnym strzałem popisał się Wódecki. Jego uderzenie zostało obronione przez bramkarza Sokoła, lecz Drame dopełnił formalności i wbił piłkę do siatki. To, co stało się cztery minuty później ciężko jest wytłumaczyć. Piłkarze gospodarzy wykonywali rzut z autu. Piłka dotarła do golkipera Sokoła, który... chciał podać piłkę, ale ostatecznie skierował ją do własnej bramki. Mieliśmy 0:2, a to nie był koniec problemów podopiecznych trenera Łukasza Cichosa. W 78. minucie Krystian Pawlak obejrzał drugi żółty kartonik, za faul w bocznej strefie boiska i musiał opuścić plac gry. Gospodarze mieli swoje szanse, aby nawiązać kontakt z Polonią, lecz ostatecznie nie udało im się tego dokonać.