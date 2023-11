Rezerwy Lecha Poznań osłabione przed spotkaniem z Polonią Bytom. Wygrana zapewni względny spokój młodym lechitom

Rezerwy Lecha Poznań przystąpią osłabione do spotkania z Polonią Bytom. Trener Artur Węska nie będzie mógł skorzystać z Norberta Pacławskiego. 19-letni napastnik pauzuje z powodu zebrania czterech żółtych kartek.

- Będziemy szukać możliwości zastąpienia Pacławskiego innymi zawodnikami. Do tego mamy jeszcze trochę czasu, więc nie chcę tutaj nic zdradzać. Mogę powiedzieć, że mamy w odwodzie Szymka Pawłowskiego i Kornela Lismana i któryś z nich go zastąpi. Jeśli chodzi o zespół Polonii Bytom, to kolejna drużyna z cyklu walki o utrzymanie. Waga tego spotkania będzie emocjonalnie spora. Oba zespoły są na podobnym poziomie fizycznym, bowiem my graliśmy w środę i oni także. Mają podobny styl gry jak Stomil, czyli 3-4-3 w pressingu oraz 5-4-1 w obronie niskiej. Każdy zespół po zmianie trenera na pewno będzie chciał nas zaskoczyć. Oni grają inaczej u siebie, a inaczej na wyjeździe, stąd musimy być gotowi na różne warianty